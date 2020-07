Russie : pourquoi Poutine mobilise 150.000 soldats dans des exercices militaires

publié le 17/07/2020 à 22:30

Vladimir Poutine a lancé une inspection générale des armées le vendredi 18 juillet. L'objectif est de vérifier la capacité de l'armée à assurer la sécurité dans le sud-ouest du pays. Tous les corps de l'armée sont concernés et 150.000 soldats sont mobilisés. L'infanterie, l'armée de l'air et la marine, notamment les flottes du Nord et du Pacifique, seront impliquées dans 56 exercices tactiques sur 35 bases terrestres et 17 marines notamment dans les zones des mers Noire et Caspienne.



D'après le ministère de la Défense russe, cette opération, mobilise près de 150.000 soldats, plus 400 aéronefs et 106 bâtiments et navires militaires.

Ces mesures visent à assurer "la sécurité du sud-ouest de la Russie où un risque sérieux de terrorisme existe" et à préparer les manœuvres militaires "Caucase-2020" prévues en septembre.

Il y a deux ans, c'était l'opération "Orient 2018" qui s'était déroulée, mobilisant aussi les troupes et évaluant la réponse militaire d'une Russie attaquée.

Vladimir Poutine, au pouvoir depuis plus de 20 ans, se targue d'avoir réussi à rebâtir la puissance militaire russe, ravagée par la crise qui a suivi l'effondrement de l'URSS.