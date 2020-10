Hauts-de-Seine : près d'un million d'euros issus du trafic de drogue saisis

publié le 06/10/2020 à 11:29

Lundi 5 octobre, plus de 900.000 euros ont été saisis à Courbevoie. Cette somme, issue du trafic de stupéfiants, est la deuxième plus grosse saisie en Île-de-France. D'importantes quantités de cannabis et de cocaïne ont également été saisies.

Les policiers de la sûreté territoriale (ST) des Hauts-de-Seine on fait une opération presque record en saisissant plus de 900.000 euros à des trafiquants de Courbevoie rapporte nos confrères du Point. "On va peut-être dépasser le million, ce n'est pas fini", s'est félicitée une source proche du dossier. En effet, les officiers n'avaient toujours pas fini de compter tous les billets dans la journée de lundi.

Cette saisie faisait suite à une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre. Hormis l'importante somme d'argent, les policiers de la ST 92 ont également mis la main sur 400 kilos de cannabis, plus de 20 kilos de cocaïne et près de 2 kilos d'herbe.

En France, il n'est pas fréquent de saisir autant d'argent liquide. En mars 2010, plus d'un million d'euros avaient été saisis à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis.