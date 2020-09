Corse : des plants de cannabis retrouvés dans les jardins de la Collectivité

et AFP

publié le 25/09/2020 à 21:56

À Ajaccio, du cannabis a été retrouvé dans un endroit pour le moins inattendu : les jardins de la Collectivité de Corse. Au total, neuf plants ont été découverts. Une plainte a été déposée et une enquête est désormais ouverte.

La découverte a eu lieu le lundi 21 septembre au soir. La police, immédiatement prévenue, s'est rendue sur place le lendemain et a détruit les plants, mettant en oeuvre ce qu'elle considère comme une politique "tolérance zéro" face à de telles découvertes.

Il reviendra désormais au parquet d'Ajaccio d'enquêter et identifier l'origine de cette surprenante présence. Ce n'est pas la première fois que de la drogue est retrouvée dans les bureaux de la Collectivité de Corse. En 2019, 75 grammes de cannabis avaient été retrouvés avec une balance et une poudre non identifiée, le tout dissimulé dans un faux plafond.