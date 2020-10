Drogue à Paris : "Il faudra aller vers d'autres salles" de shoot, dit Hidalgo

publié le 04/10/2020 à 15:52

Invitée ce dimanche 4 octobre du Grand Jury sur RTL, Anne Hidalgo a abordé le sujet de la drogue dans la capitale. La maire de Paris a notamment été amenée à répondre à une question concernant les "salles de shoot". Elle s'est dite pour l'ouverture d'un plus grand nombre de ces salles. "Je pense qu'il faudra aller vers d'autres salles, je dirais plutôt de consommation à moindre risque", a-t-elle expliqué, rejetant l’appellation "salles de shoot", car ce terme "dénature ce que nous sommes entrain de faire".

"C'est une action de santé publique et la salle qui est ouverte dans le Xe arrondissement apporte vraiment quelque chose de très important dans la politique de lutte contre les addictions", a ajouté l'élue. Anne Hidalgo a ensuite abordé la question de la consommation de crack à Paris. "Nous sommes entrain de reprendre le plan crack pour faire en sorte qu'il y ait plus de lits en aval, en accompagnement des personnes qui sont en situation de grande précarité (...). Oui il faudra aller plus loin", a-t-elle martelé.

En fin d'entretien, la maire de Paris a dû répondre à une série de questions directes dont celle-ci : "est-elle pour ou contre la légalisation du cannabis ?" "Je pense que si ça n'est pas assorti d'une politique de prévention, ça ne servira pas à grand chose et je ne veux pas que ce sujet masque tout le travail qu'on doit faire sur la lutte contre les stupéfiants", a indiqué Anne Hidalgo.