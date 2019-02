publié le 12/02/2019 à 10:49

Un accident spectaculaire s'est produit lundi 11 février dans la soirée. À Issy-les-Moulineaux, entre les stations Issy Val de Seine et Jacques Henri Lartigue, deux tramways sont entrés en collision, faisait 12 blessés dont un grave, selon le bilan définitif des pompiers.





L'accident a eu lieu peu après 21 heures, sur la ligne 2 du tramway parisien. "Deux rames de tramway sont entrées en collision avec des voyageurs à leur bord. La première rame, à l'arrêt, se serait fait rentrer dedans par l'arrière par la rame qui la suivait", la faisant dérailler, a précisé la RATP. Dans la matinée du mardi 12 février, les deux rames étaient toujours encastrées sur les voies.

Les deux conducteurs des véhicules font partie des blessés légers. Neuf des victimes ont été transportées vers des services hospitaliers d'urgence, selon un porte-parole des pompiers.

Une enquête interne ouverte

Pour le moment, les causes de cet accident sont inconnues. C'est pourquoi la RATP a annoncé avoir ouvert une enquête interne "afin de faire toute la lumière sur les causes de cet accident".

Une enquête interne a immédiatement été déclenchée afin de faire toute la lumière sur les causes de cet accident. — T2 RATP (@T2_RATP) February 11, 2019

Une cellule de crise et une cellule d'aide aux victimes ont également été "activées pour accompagner les voyageurs blessés ainsi que leurs familles", a indiqué Catherine Guillouard, PDG de la RATP, dans un communiqué.

Circulation perturbée

Lundi 11 février dans la soirée, la circulation a été totalement interrompue sur la ligne. Puis des bus de substitution ont été mis en place entre les stations Parc de Saint-Cloud et Porte de Versailles. Les perturbations devraient se prolonger dans les prochains jours, car les équipes techniques de la RATP doivent effectuer les réparations nécessaires à la remise en service. Les travaux doivent avoir lieu également la nuit, a précisé société.



La circulation sera en revanche normale entre Pont de Bezons et Parc de Saint-Cloud, a la RATP. Et ce dès la journée du mardi 12 février.

Un accident rare

Ce type de collision entre deux tramways est extrêmement rare. Les accidents les plus courants concernent davantage des collisions entre un tram et une voiture.



Le choc entre les deux rames a été particulièrement violent. Les images de l'accident montrent la cabine d'un conducteur en partie broyée.

Intérieur suite à l’accident des T2 Issy les Moulineaux pic.twitter.com/cuA3FLNuRl — Sureté RATP (@SUDRATP_GPSR) February 12, 2019