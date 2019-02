et AFP

publié le 11/02/2019 à 23:48

Peu après 21h, deux rames de tramways sont entrées en collision lundi 11 févier à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Il y a 12 blessés, dont un grave, selon un bilan définitif. L'accident, survenu pour une raison encore inconnue, s'est produit sur la ligne de tramway T2, entre les stations Issy-Val de Seine et Jacques Henry Lartigue.



"La première rame, à l’arrêt, aurait été heurtée à l’arrière par la rame qui la suivait, ce qui l’a fait sortir de la voie", a précisé dans la soirée la RATP.

"Une victime est dans un état grave et 11 autres sont plus légèrement blessées", a indiqué un porte-parole des pompiers à l'AFP. Une cellule de crise a été ouverte et la circulation sur la ligne T2 "entièrement interrompue", selon la RATP. Des bus de substitution ont été mis en place.



Catherine Guillouard, PDG de la RATP, s'est rendue sur place. Une cellule de crise et une cellule d'aide aux victimes ont été "activées pour accompagner les voyageurs blessés ainsi que leurs familles", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Parallèlement, "une enquête interne a immédiatement été déclenchée afin de faire toute la lumière sur les causes de cet accident", selon la RATP.

¿¿¿ ALERTE INFO



Spectaculaire accident ce soir près de la station Jacques-Henri Lartigue.



Une rame du @T2_RATP a percuté une rame à l'arrêt et a déraillé.



Les secours sont rapidement intervenus. Une douzaine de blessés légers ont été pris en charge. Le trafic est interrompu pic.twitter.com/KQaC4GA8Jd — Ville d'Issy-les-Moulineaux (@Issylesmoul) 11 février 2019