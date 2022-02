Sièges éventrés, sol détrempé, boitier électrique de la salle des machines endommagé... Rien n'a été épargné à ce TGV ce lundi 7 février, en gare de Tarbes. Selon la Nouvelle République des Pyrénées, trois adolescents ont été interpellés et placés en garde à vue quelques instants après la découverte des dégradations.



Il était 4h du matin, ce lundi, lorsque les faits ont été constatés. À ce moment, trois jeunes de 17 ans ont été surpris en train de porter de violents coups de pied sur l'une des portes d'entrée de la gare. Près du TGV, les policiers chargés d'enquêter sur ce vandalisme ont retrouvé plusieurs marteaux brise-vitre. Un outil de sécurité présent à l'intérieur du train.



Dans le TGV stationné en gare pour un départ prévu lundi, les dégâts sont nombreux : des sièges éventré, un sol trempé par des bouteilles d'eau déversées sur le sol et dérobés dans le wagon-bar. Plus grave encore, le boitier électrique destiné au fonctionnement des machines a, lui aussi, été dégradé.

Les jeunes nient les faits

Finalement, le train avait pu partir lundi, mais avec du retard. Des désagréments qui ont poussé la SNCF à porter plainte. "Outre les dommages matériels que nous n’avons pas encore chiffrés, nous devons indemniser les voyageurs pour le retard subi", s'est justifiée la compagnie auprès de nos confrères.

Les adolescents interpellés nient les faits. Les investigations sont encore en cours. Les jeunes mis en cause déclarent que les dégradations ont été réalisées par une autre personne.