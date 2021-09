Le 22 septembre 1981, la première ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon était inaugurée par François Mitterrand. Un projet qui avait été approuvé en mars 1974 par Georges Pompidou, peu de temps avant sa mort, avant d'être construit sous Valéry Giscard d'Estaing.

Les TGV ont alors révolutionné les déplacements en France, réduisant le temps de trajet des utilisateurs. Même si, aujourd'hui encore, certaines zones du territoire ne sont pas couvertes par la SNCF.

Les trains les plus rapides mettaient 3 heures 40 auparavant pour faire Paris - Lyon. Dès 1981, un trajet Paris - Lyon en TGV a été réduit à 2 heures 40, puis 2 heures en 1983. La fréquentation s'est alors envolée de 7,2 millions de voyageurs en 1982 à 20,1 millions en 1991 et 40,8 millions en 2012.



Une maquette du "TGV du futur" dévoilée

40 ans plus tard, la SNCF se projette désormais sur le prochain TGV qui devrait être sur les rails d'ici quelques années. Lors de cet anniversaire du TGV, Emmanuel Macron, va dévoiler vendredi 17 septembre, une maquette grandeur nature de la motrice du TGV M, longtemps appelé "TGV du futur". Un nouveau train que la compagnie publique compte mettre sur les rails en 2024.

Avec ses 320km/h, ce TGV commandé chez Alstom ne sera pas plus rapide que les dernières rames circulant sur le réseau français. Mais la SNCF le veut toutefois plus confortable, plus modulable, plus écolo, plus économe.