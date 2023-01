Un enseignant d'une école maternelle près de Lure, en Haute-Saône, a été suspendu après avoir été visé par deux plaintes de deux familles différentes. Les parents dénoncent des faits de harcèlement et de discrimination envers leurs enfants, accompagnés de mots et de gestes violents.

Une première plainte a été déposée, le 26 décembre 2022 par les parents d'un garçon de cinq ans atteint d'une maladie génétique qui entraîne des troubles autistiques et des troubles du comportement. Selon les parents, dès sa rentrée en grande section, l'enfant a été victime de réflexions et d'humiliations de la part du professeur. "Il le faisait d'un ton humoristique et sarcastique, on avait l'impression qu'il faisait son petit spectacle", a indiqué le père dans des propos rapportés par France Bleu.

L'enfant a changé de classe en janvier 2023 après un courrier à la direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Haute-Saône. Après la médiatisation de l'affaire, une autre mère de famille a alors décidé de porter plainte, le 31 décembre, pour des faits de harcèlement dont auraient été victimes ses deux premiers enfants.

"Il avait jeté mon fils volontairement dans le grand bain de la piscine municipale de Lure sans ceinture de flottaison", a-t-elle confié à France Bleu. Quelques années plus tard, la petite sœur de ce garçon, scolarisée dans la même école, mais pas avec l'enseignant incriminé, aurait été interpellée à plusieurs reprises dans la cour par le professeur.

À la suite de ces deux plaintes, l'instituteur a été suspendu à titre conservatoire une semaine après la rentrée des classes de janvier. Cette mesure préventive doit permettre à l'Académie de Besançon de mener son enquête administrative dans de bonnes conditions. Elle pourrait durer plusieurs mois.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info