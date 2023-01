Suicide de Lucas : des élèves de son collège étaient au courant du harcèlement qu'il subissait

Samedi 7 janvier, un adolescent de 13 ans s'est donnée la mort à Golbey, dans les Vosges. La piste du harcèlement a rapidement été envisagée pour comprendre les causes de son suicide. Une semaine après son décès, des élèves de son collège ont révélé avoir été témoins du harcèlement qu'il subissait, notamment à cause de son homosexualité.

Une enquête pour harcèlement sur mineur de moins de quinze ans a été ouverte. Les témoignages des proches de Lucas dans leurs auditions vont dans le sens des témoignages des élèves. Ils avaient dévoilé des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège en raison de son orientation sexuelle. L'adolescent et sa mère avaient d'ailleurs prévenu l'école dès la première réunion parents-professeurs de l'année des "moqueries" et des insultes qu'il recevait.

"Des signalements ont été opérés au cours de l'automne", a de son côté confirmé Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, vendredi 13 janvier. De plus, il a indiqué qu'une enquête administrative avait été ouverte en plus de l'enquête pour harcèlement sur mineur. Un élément clé pourrait permettre de comprendre le passage à l'acte. "Lucas a laissé effectivement une lettre", a expliqué le procureur de la République d'Épinal, Frédéric Nahon. Il ne fait pas part du harcèlement dans la lettre, "donc la précaution évidemment et la prudence sont de mise dans ce dossier", a-t-il précisé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info