et AFP

publié le 17/12/2019 à 17:15

Le mystère reste entier. Un homme de 58 ans et sa femme de 50 ans ont été retrouvés par l'une de leurs filles, gisant dans une mare de sang dans leur maison d'Izon, bourg de 5.500 habitants à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux.

Alertés, les gendarmes ont constaté de nombreuses plaies, notamment à la gorge et sur le corps des deux époux, Jean-Claude et Sylviane Muller, qui se trouvaient côte à côte dans une chambre. Les raisons du crime demeurent inconnues et les enquêteurs recherchent activement depuis dimanche 15 décembre un ou plusieurs meurtriers.

En charge du dossier, les gendarmes de la section de recherches de Bordeaux-Bouliac suspectent très fortement "un double homicide avec l'intervention d'un ou plusieurs tiers", selon une source proche du dossier qui a confirmé des informations de Sud-Ouest.

D'importants moyens déployés

Enquête de voisinage, constatations, relevés minutieux d'indices et de traces : d'importants moyens d'enquête ont été déployés par les gendarmes qui ont reçu lundi 16 décembre le renfort d'experts de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), venus de la région parisienne. Une autopsie doit être pratiquée ce mardi 17 décembre.

L'homme, artisan dans le secteur de l'électricité, avait monté récemment sa société. Le couple a-t-il été victime d'une "mauvaise rencontre" avec un rôdeur ou d'"un règlement de comptes" lié à ses affaires ? Les enquêteurs qui tentent de reconstituer un scénario examinent toutes les pistes.

Le parquet de Libourne, a qui le dossier avait d'abord été confié, s'est dessaisi de l'affaire lundi 16 décembre au profit du pôle criminel du parquet de Bordeaux.