IRCGN : La vérité a ses sciences !

publié le 14/01/2019 à 21:21

L'édito de Jacques Pradel

Emission spéciale à l’occasion des trente ans de l’IRCGN, l’institut de recherches criminelle de la Gendarmerie nationale. Le temple des experts de la gendarmerie, qui analysent les prélèvements réalisés sur les scènes de crime et qui mettent la science au service des enquêteurs de terrain.





Nous allons évoquer avec mes invités les grandes enquêtes qui ont pu être résolue grâce à la véritable Révolution qui a bouleversé durablement le processus des enquêtes criminelles.



Le livre "La vérité a ses sciences"

Pour acheter le livre:

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/pjgn/Actualite2/La-vie-du-Pole/Le-livre-la-verite-a-ses-sciences-est-arrive-au-Pole







Nos invités

Le général Jacques Hébrard, il a participé à la création de l’IRCGN dont il est devenu le directeur en 2003 et jusqu’en 2009. Aujourd’hui à la retraite, Le général Patrick Touron, Commandant du Pôle judiciaire de la Gendarmerie Nationale, actuel patron de l’IRCGN. Directeur de publication de l’ouvrage « La vérité a ses sciences – 30 ans d’expertise et de sciences forensiques », Le lieutenant-colonel Patrick Chilliard, Président de l’Amicale du Pôle judiciaire. Directeur adjoint de la publication de l’ouvrage « La vérité a ses sciences – 30 ans d’expertise et de sciences forensiques », Le général François Daoust, ancien commandant du Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale.