"Ce n’est visiblement pas un suicide, précise une source proche de l’enquête. Plusieurs indices laissent à penser qu’il a été poignardé. Il y avait du sang partout." Le parquet de Nantes a saisi la brigade criminelle de la Sûreté départementale. La police technique et scientifique a effectué des relevés vendredi après-midi , précise Ouest France. Une autopsie du corps va être pratiquée ce samedi.

Nantes : un homme retrouvé mort à son domicile, un couteau dans le thorax

VU DANS LA PRESSE - Cet ancien chef d'entreprise n'avait plus donné signe de vie depuis le début du mois de mai. Il a été retrouvé poignardé à son domicile, vendredi dernier, grâce à un voisin et au facteur qui se sont inquiétés de ne plus le voir.

