"Gilets jaunes" : le couple interpellé après le saccage du Fouquet's jugé samedi

et AFP

publié le 23/03/2019 à 11:26

Interpellé près de Tours, le couple doit maintenant répondre à la justice au tribunal de Paris. Les deux suspects interpellés jeudi et soupçonnés d'avoir participé au saccage du Fouquet's sur les Champs-Élysées samedi 16 mars doivent être jugé en comparution immédiate samedi 23 mars.



Les deux suspects ont été interpellés à leur domicile en Indre-et-Loire jeudi matin. C'est la jeune femme, une aide-soignante de 30 ans, qui a mis les enquêteurs sur sa piste après avoir posté des photos d'un tabouret et de couverts du Fouquet's. Elle racontait également avoir participé à la mobilisation des "gilets jaunes" sur les Champs-Élysées samedi 16 mars. Présent lors de l'interpellation de la jeune femme, son compagnon a déclaré qu'il était avec elle à la manifestation parisienne. Il a donc également été interpellé et placé en garde à vue jeudi.

Face à la justice, le couple devra répondre des chefs d'accusation suivants : dégradations par moyens dangereux, vols aggravés et recels aggravés. Le Fouquet's doit fermer ses portes pour effectuer des travaux importants. La célèbre brasserie parisienne, pillée et brûlée restera portes closes "pour une période estimée à ce stade à plusieurs mois", suite aux "dégâts considérables", a indiqué l'établissement à l'AFP.