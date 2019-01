publié le 08/01/2019 à 11:43

Une cagnotte qui fait polémique. Des internautes ont mis en place une cagnotte afin que l'ancien boxer professionnel, Christophe Dettinger, ne soit pas "le seul à payer". Dans la nuit de lundi à mardi, elle avait déjà réuni près de 117.000 euros. Depuis, le montant a été masqué et n'est plus visible.



Dans une vidéo, devenue virale depuis, cet homme, colosse en jeans, manteau, bonnet et gants noirs, se place face à une ligne de gendarmes casqués et protégés de boucliers. Comme sur un ring, il sautille et enchaîne les coups de poings de boxeur sur un gendarme, faisant reculer les forces de l'ordre.

Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État au numérique, est choqué par cette cagnotte. Il a écrit sur Twitter : "Apparemment, ça rapporte de frapper un policier. Quand l'attrait de l'argent vient s'ajouter à la haine et à la violence, je n'ai que du dégoût". Il a ensuite ajouté : Tout le monde doit être responsable. Cette cagnotte est indigne".

