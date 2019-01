avec Morad Djabari et La rédaction de RTL

publié le 08/01/2019 à 14:09

Cette initiative en a choqué plus d’un. Des proches du boxeur qui a amoché deux gendarmes mobiles à Paris ont lancé une cagnotte, afin de l’aider à payer ses frais d’avocat. Ce mardi 8 janvier dans la matinée, elle s’élevait à près de 118.000 euros. Mais depuis, cette somme a disparu…



La somme avait été dans un premier temps masquée, à la suite d’une décision des proches de l’ancien boxeur. Ils justifiaient cette décision par l’engouement et la pression médiatique autour de cette cagnotte. Les contributions étaient toujours possibles dans la matinée, et les contributeurs toujours aussi nombreux, dépassant les 7.700 participants.

Mais Leetchi a finalement décidé de clôturer cette cagnotte. "Au vu du montant atteint à ce jour, la cagnotte n'accepte désormais plus de contributions", a annoncé Leetchi dans un communiqué sur son site internet, précisant s'engager "à ce que les fonds collectés (...) servent uniquement à financer les frais de justice".

