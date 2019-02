publié le 03/02/2019 à 17:38

Louis Boyard, président de l’Union nationale lycéenne, a été blessé lors de l'acte 12 des "gilets jaunes". Contacté par RTL samedi soir, il a raconté ce qu'il s'est passé sur la place de la République, lieu d'arrivée du cortège. "J'étais à la manifestation et il a commencé à y avoir des heurts. Les forces de l'ordre ont tiré, je ne saurais pas dire quoi, mais j'ai vu tirer", retrace-t-il.



Expliquant alors avoir ressenti "un gros coup sur son pied", il a détaillé : "J'ai essayé de me rattraper et en me reposant sur mon pied, je me suis effondré, je suis tombé au sol, je me suis un peu évanoui et j'ai commencé à vomir (...) Je sens que mon pied est cassé, j'ai mal (...) Vu l'état de mon pied, ça ne peut que être un tir de LBD ou une grenade de désencerclement".

Pris en charge et conduit à l'hôpital, il a finalement donné des nouvelles rassurantes ce dimanche 3 février. "On m'a dit que j'avais eu énormément de chance donc finalement, j'ai juste un gros hématome et je ne peux pas poser le pied pendant dix jours".

Je suis sorti des urgences, je vous avais promis des nouvelles.

On ne cède ni à la violence et la peur (même avec nos blessures !), je serai présent pour la grève générale du 5 Février, et j’espère vous y retrouver #LBD #5Fevrier https://t.co/93nw8Y90Kt — Louis Boyard (@l_boyard) 3 février 2019

Toujours sur Twitter, Louis Boyard a annoncé qu'il allait porter plainte. "L'UNL avait demandé à être reçue par Christophe Castaner après les violences contres les lycéennes et les lycéens qui bloquaient. Il avait refusé nous recevoir. Je lui demande donc de nous recevoir en tant que victime. Il doit assumer", a-t-il posté.

Je tiens a préciser que je porterai plainte.

L’@UNLnational avait demandé à être reçue par @CCastaner après les violences contre les lycéennes et lycéens qui bloquaient.

Il avait refusé de nous recevoir, je lui demande donc de nous recevoir en tant que victime, il doit assumer. — Louis Boyard (@l_boyard) 3 février 2019

Il appelle également la jeunesse à rester mobilisée et affirme qu'il participera mardi 5 février à des blocages de lycées lors de la journée d'appel à une grève générale. "Je ne vais céder ni à la violence, ni à la peur", assure-t-il.