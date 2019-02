publié le 02/02/2019 à 19:02

Il reconnaît une part de responsabilité. Alors que les "gilets jaunes" battent le pavé pour le douzième weekend consécutif ce samedi 2 février, François Hollande a expliqué qu'il était "forcément" concerné par la crise social qui sévit depuis de longues semaines en France. "Comme acteur politique qui a exercé le pouvoir, j'ai ma part de responsabilité", a-t-il déclaré.



Dans une interview au quotidien belge Le Soir, rapportée par plusieurs médias français, l'ancien président de la République explique ainsi avoir ressenti "une colère lourde et sourde montée sur des sujets comme les injustices fiscales, la fracture territoriale et la défaillance de la représentation politique".

Mais François Hollande ne se prive pas de critiquer la politique d'Emmanuel Macron assurant que ces problématiques ont été exacerbées par "les décisions malencontreuses prises depuis l'été 2017".



De plus, l'ancien chef d'État déplore également la mauvaise gestion de la crise des "gilets jaunes". "Si cette protestation largement soutenue par l'opinion publique avait obtenu une réponse plus tôt, les débordements auraient pu être évités, tout comme la répétition des manifestations", dit-il.



Cependant, "rien ne justifie la violence", selon lui. "Ce mouvement a traduit une volonté de prise de parole et des revendications, dont beaucoup traduisent un besoin de reconnaissance et de dignité pour lesquelles il faut maintenant trouver un débouché", poursuit-il estimant que l'ouverture du grand débat national pouvait être "l'occasion d'étancher cette soif de participation à condition que sa conclusion soit à la hauteur des attentes".