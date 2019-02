avec Claire Gaveau et AFP

publié le 02/02/2019 à 16:15

Les samedis passent et se ressemblent. Des heurts, opposant manifestants et forces de l'ordre, ont éclaté ce samedi 2 février, lors de l'acte 12 des "gilets jaunes". Ces derniers ont eu lieu place de la République, lieu d'arrivée du cortège parisien.



Une centaine de manifestants masqués ou cagoulés ont alors jeté des projectiles sur les forces de l'ordre stationnées à proximité, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes, des charges et en utilisant un camion lanceur d'eau.

Auparavant, le cortège avait défilé dans le calme entre la place Félix Eboué (XIIe arrondissement) et la place de la République (Xe arrondissement). Une dizaine de personnes ont été interpellées depuis le début de journée, selon un bilan de la préfecture de police à 15h15.

13.800 manifestants à Paris

Cette marche, dédiée aux blessés du mouvement, a réuni 13.800 personnes selon un comptage indépendant réalisé pour plusieurs médias dont RTL, et 10.500 selon les chiffres de la préfecture de police.



Samedi dernier, les autorités avaient recensé 4.000 manifestants à Paris et 69.000 sur l'ensemble de la France, des chiffres régulièrement contestés par les "gilets jaunes" qui accusent le gouvernement de minorer la mobilisation.