publié le 23/11/2018 à 18:02

Selon nos informations, un homme est actuellement retranché dans le centre commercial de l'Espace d'Anjou, dans le centre-ville d'Angers (Maine-et-Loire), lieu tenu depuis une semaine par les "gilets jaunes". Il affirme être en possession de grenades. Les forces de l'ordre ont été déployées sur place.



L'homme retranché, âgé d'une quarantaine d'années, demande que les "gilets jaunes" soient reçus à l'Élysée. L'homme "parle d'explosifs" et détient "des sacs", selon la police, qui a identifié l'auteur. Il est connu des forces de police pour des affaires de trafic de stupéfiants.

Le périmètre est sécurisé, et le RAID et une équipe de déminage ont été envoyés sur les lieux. "Il est tout seul et a dans les mains un objet qui ressemble à une grenade lacrymogène. Le directeur départemental de la sécurité publique négocie avec lui", a déclaré le procureur de la République d'Angers Yves Gambert.

Cette protestation intervient à la veille de la manifestation parisienne du samedi 24 novembre. La manifestation s'annonce difficile à sécuriser : 3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'encadrer. Seul le site du Champs-de-Mars a été autorisé par les autorités, mais les manifestants pourraient choisir d'aller manifester près de l'Assemblée, du Sénat ou sur les Champs-Élysées.