publié le 23/11/2018 à 08:40

À la veille de la manifestation organisée samedi 24 novembre à Paris et alors qu'Emmanuel Macron a promis d'annoncer des mesures mardi 27 novembre, les "gilets jaunes" préviennent qu’ils veulent des actes forts et concrets.



"Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour et donc nous attendons de voir. Nous ne souhaitons pas être endormis dans une opération marketing ou cosmétique", met en garde au micro de RTL, Benjamin Cauchy, porte-parole du mouvement à Toulouse. Les "gilets jaunes" sont d’ailleurs toujours actifs dans la ville rose, où une opération escargot se déroule ce vendredi 23 novembre au niveau du péage de Muret. Et les routiers se sont joints aux manifestants.



"Nous avons décidé de rejoindre les gilets jaunes pour montrer notre détermination. Et notre colère avec ce coût du gazole qui ne fait qu’augmenter. Ça nous bouffe le bénéfice. Aujourd’hui on dit stop", lance l’un d’eux au micro de RTL. "On a hésité, il a fallu qu’on se concerte entre petits chauffeurs, petits patrons, petits transporteurs. Il faut bouger, il faut dire que nous petits transporteurs, on arrive au bout", ajoute un autre routier.

- Les Français se reconnaissent dans le mouvement des "gilets jaunes" mais leur mode d'action divise. D'après un baromètre BVA pour RTL, 72% des Français se reconnaissent dans les revendications des "gilets jaunes", notamment les employés et ouvriers (78%), les personnes vivant en province (à 74% contre 61% pour les personnes vivant en Ile-de-France) ou en zone rurale (77%).



- Il a démissionné car il ne se retrouvait plus dans la politique environnementale. Nicolas Hulot n'a pas dit son dernier mot pour autant. L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire est sorti du silence jeudi 22 novembre dans l’Émission politique, après trois mois de diète médiatique.