"Gilets jaunes" : les commerçants s’inquiètent pour leur chiffre d’affaires

et Paul Véronique

publié le 23/11/2018 à 10:11

À la veille de la nouvelle mobilisation des "gilets jaunes" à Paris samedi 24 novembre, les commerçants s'inquiètent. Partout en France, ils ont eux aussi été touchés par les blocages, qui font chuter leur chiffre d’affaires. À l’antenne de RTL, Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) demande aux "gilets jaunes" de laisser leur liberté de circulation aux clients et aux salariés des différents commerces.



"Le week-end dernier nous avons eu une baisse de 35% du chiffre d’affaires. La fréquentation dans les centres commerciaux a diminué de 47%. Tout simplement parce que beaucoup de magasins ont été fermés, d’autres ont été bloqués, et beaucoup de consommateurs n’ont pas pris le risque de sortir", déplore-t-il au micro de RTL.

Une situation intenable selon Jacques Creyssel. "On constate des magasins qui sont fermés depuis désormais une semaine. Une semaine sans chiffre, c’est dramatique pour une entreprise", alerte-t-il. "La liberté de manifester doit être garantie, mais la liberté de commercer, d’entreprendre et de circuler sont aussi des valeurs fondamentales qu’il faut absolument faire respecter", affirme le délégué général de la FCD. "Nous demandons qu’il y ait le libre accès pour nos salariés comme nos clients, à l’ensemble des magasins et des entrepôts", termine-t-il.