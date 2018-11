publié le 23/11/2018 à 07:20

Les Français se reconnaissent dans le mouvement des "gilets jaunes" mais leur mode d'action divise. D'après un baromètre BVA pour RTL, 72% des Français se reconnaissent dans les revendications des "gilets jaunes", notamment les employés et ouvriers (78%), les personnes vivant en province (à 74% contre 61% pour les personnes vivant en Ile-de-France) ou en zone rurale (77%). Les personnes peu diplômées et celles qui déclarent avoir des difficultés financières à la fin du mois soutiennent le mouvement à 83% et 88%.



Si la cause est comprise, leur mode d'action l'est un peu moins puisque 52% des Français le désapprouvent face à 46% qui le valident. Selon le baromètre, cela met en lumière un clivage important entre deux France. Les personnes ayant des difficultés financières ou vivant en zone rurale soutiennent majoritairement le mode d'action des "gilets jaunes", à hauteur de 65% et 54%. Au contraire, les Franciliens le rejettent à 61%, tout comme les personnes aux revenus élevés, à hauteur de 62%.

Concernant les opinions politiques, les résultats du baromètre montrent que les sympathisants de gauche (61%), hors mis le Parti socialiste, de Debout la France (75%) et du Rassemblement national (67%), approuvent le mode d'action des gilets jaunes. Les sympathisants socialistes et Les Républicains le rejettent à 63% et 57%.