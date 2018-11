et Raphaël Bosse-Platière

publié le 23/11/2018 à 12:32

Manifestation des "gilets jaunes", acte 2. Après la forte mobilisation du samedi 17 novembre pour protester contre la hausse des prix du carburant, d'autres manifestations sont prévues une semaine après, samedi 24 novembre, notamment à Paris. Dans une note de renseignements confidentielle que RTL a pu consulter, neuf principaux lieux seraient envisagés.



Ces lieux de la capitale qui retiennent l'attention de la police sont le Champs-de-Mars, la Concorde et les abords de l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, les places de la Madeleine, de la République et de la Nation, et enfin la Porte Maillot.



Si la place de la Concorde a été un temps évoquée comme point de ralliement, les autorités ont vite rappelé qu'il était impossible, notamment pour des raisons de sécurité, de s'y rassembler. Le ministère de l'Intérieur a alors décidé du Champs-de-Mars. Mais certains manifestants n'entendaient pas suivre les directives de Beauveau, évoquant le désir de se rendre "près de l'Élysée".