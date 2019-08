publié le 02/08/2019 à 18:25

Plusieurs départs de feux sont signalés dans le Gard. Une dizaine de foyers sont repartis en flammes en raison du vent et de la chaleur dans ce secteur où 500 hectares ont été détruits en début de semaine.

"Vers 14h30, on a eu les premiers départs de feu", explique le commandant Pagès, pompier dans le Gard. "En l'espace d'une demi-heure, on a eu entre 8 et 10 départs de feu sur le sud de Nîmes (...) Pour l'instant, on a trois feux établis : le plus gros feu est celui de Générac, qui fait maintenant entre 130 et 140 hectares, et les deux autres feux font environ 15 hectares chacun".

Le pompier explique également que les conditions météorologiques, et notamment les forts vents, ne sont pas pour les aider : "Les conditions sont en notre défaveur : on le savait qu'il y aurait du mistral aujourd'hui, et on espère qu'en fin de journée, il se calmera pour favoriser l'action des secours". Et on apprend le crash d'un bombardier d'eau intervenant sur l'incendie de Générac en fin d'après-midi.

À écouter également dans ce journal

Hommage - Le climat est loin d'être serein à Nantes autour des enquêtes sur la mort de Steve. À tel point que deux juges d'instruction, qui étaient chargés de l'enquête pour homicide involontaire, ont demandé leur dessaisissement.

Algérie - Une nouvelle manifestation se prépare. Un dispositif policier important a été déployé, et des dizaines de personnes ont déjà été arrêtées. Les Algériens réclament la reprise du dialogue avec le pouvoir avant l'élection pour la succession de Bouteflika.

Trafic - C'est le grand chassé-croisé des vacances entre juillétistes et aoûtiens. Les routes sont chargées, et c'est l'ébullition aussi dans les campings entre ceux qui plient bagages et ceux qui s'installent.