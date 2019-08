publié le 02/08/2019 à 07:30

L'origine de l'incendie qui a parcouru près de 500 hectares à Générac dans le Gard depuis mardi 30 juillet est à priori "criminelle". C'est l'hypothèse qui est privilégiée. Cet incendie est "un des incendies les plus violents que nous avons connus depuis le début de la saison estivale", avait déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur place.

"À ce stade ce sont des constatations techniques qui ont été faites par les gendarmes ainsi que les premiers éléments d'une expertise judiciaire, qui ont permis dans un premier temps de retenir une cause humaine et désormais on peut retenir un incendie volontaire", explique le procureur de Nîmes, Eric Maurel.

"Les conséquences sur le plan judiciaire, c'est un crime qui est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Pour l'instant je laisse les gendarmes poursuivre leur enquête mais très rapidement je vais confier la suite des investigations à un juge d'instructions", a-t-il ajouté.

Les pompiers appellent à redoubler de vigilance face aux risques de départs de feux, notamment dans le Sud de la France. Particulièrement en cette fin de semaine qui conjugue forte chaleur et rafales de vent.

À écouter également dans ce journal

International - Donald Trump a relancé la guerre commerciale en annonçant des nouveaux droits de douane supplémentaires. Il accuse Pékin de ne pas avoir tenu ses promesses tout en indiquant que les négociations entre les deux pays doivent se poursuivre comme prévu.

Amazon - Le géant américain du e-commerce entre en guerre contre la taxe des GAFA. En représailles, le groupe du multimilliardaire Jeff Bezos va taxer à son tour les entreprises françaises qui se servent de sa plateforme à partir du mois d'octobre.



Football - Au FC Nantes, le départ de l’entraîneur est finalement acté. Vahid Halihodzic a finalement trouvé un accord avec le propriétaire du club, Waldemar Kita, après des mois de tensions. Il devrait être remplacé par Stéphane Ziani, actuel entraîneur des moins de 19 ans.