Gard : 60 bungalows et 150 hectares brûlés dans un violent incendie

Alors qu'une vague de chaleur - intense et précoce - s'annonce en milieu de semaine, un premier incendie de grande ampleur s'est déclaré dans le Sud-Est de la France. Le Gard a connu, lundi 13 juin, plusieurs départs de feu importants, dont l'un a détruit 60 bungalows dans l'un des plus grands campings d'Europe, au Grau-du-Roi, et près de 150 hectares ont été brûlés.

D'importants moyens ont été déployés depuis le début de l'après-midi par les pompiers du Gard, qui ont reçu le renfort de 240 sapeurs-pompiers des départements voisins. Sept Canadairs ont effectué de nombreux largages à Serviers, à une vingtaine de kilomètres au nord de Nîmes, où 100 hectares de forêt ont brûlé, selon un communiqué des pompiers publié à 19h30.

À Ledenon, commune proche du célèbre Pont du Gard, 25 hectares de sous-bois, de forêt et de broussailles sont partis en fumée. Une soixantaine de pompiers, aidés de leurs collègues du Vaucluse, étaient engagés pour protéger des habitations, dont un haras avec une trentaine de chevaux.

Non loin de là, à Blauzac, où les Canadairs sont également intervenus, 20 hectares supplémentaires ont brûlé, selon la même source. "La multiplication des départs dans un délai très proche rend difficile l’action des secours", ont souligné les sapeurs-pompiers, en exhortant la population à "la plus grande vigilance" en cette "période à risques".

C'est au Grau-du-Roi, station balnéaire du littoral gardois, que le premier incendie de la journée s'était déclaré, peu avant 14 h, au sein du camping de l'Espiguette, qui compte plus de 2.000 emplacements répartis sur 42 hectares entre mer et Camargue.

"60 bungalows, situés sur un seul îlot du camping, sont entièrement détruits", a indiqué dans un communiqué la préfecture du Gard. En fin d'après-midi, le feu était "circonscrit sur cette zone". "Les actions de noyage et de déblaiements sont en cours. Une partie du dispositif sera maintenu en surveillance une partie de la nuit", précisent les pompiers en début de soirée.

Aucun blessé n'est à déplorer parmi les 3.000 vacanciers enregistrés lundi sur le registre du camping, selon la préfecture. "Les vacanciers ont été mis en sécurité ou ont quitté la zone par leurs propres moyens vers le palais des congrès de la ville et le yacht club : plus aucune personne n’est en danger dans le camping", selon la même source, qui n'était pas en mesure de préciser dans l'immédiat le nombre exact de personnes évacuées.

"Les autres campings situés aux alentours ont été sollicités pour accueillir éventuellement ce soir les vacanciers évacués. Une cellule d'urgence médico-psychologique va être mise en place par la Croix-Rouge du Gard", a également indiqué la préfecture.

