Les infos de 12h30 - Incendie meurtrier à Strasbourg : ce que l'on sait

C'est un véritable drame qui a eu lieu dans la ville de Strasbourg. Une famille a été décimée dans un incendie. Le bilan est de quatre morts dont deux enfants. Le feu a pris dans un immeuble HLM où vivait une famille de réfugiés syriens.

Dans la commune, il y a beaucoup de colère et d'émotion. "Moi je pleure aujourd'hui (...) Les Syriens ont la guerre en Syrie, ils sont venus en France, ils sont morts en France. À cause de qui ? Je demande la justice", clame Anissa, une voisine qui venait régulièrement en aide à cette famille. La barre HLM était vieillissante et devait être réhabilitée prochainement.

Les détecteurs de fumée étaient bien présents mais selon les locataires, l'immeuble subit des problèmes électriques récurrents. Le feu s'est déclenché dans l'appartement vers 4h30 du matin ce lundi 13 juin. La famille syrienne s'est retrouvée piégée à l'intérieur de son appartement. Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg.

À écouter également dans ce journal

Législatives 2022 - La Nupes revendique sa victoire au premier tour, à l'image d'Adrien Quatennens, qui assure que le ministère de l'Intérieur a divulgué de faux chiffres.

Affaire Jubillar - Cédric Jubillar devrait connaître son sort en début d'après-midi. Le délibéré concernant son maintien en détention ou non sera connu à 14h.

Justice - L'épouse de Dino Scala, surnommé "le violeur de la Sambre", a été appelé à la barre au procès. Elle a assuré n'avoir jamais soupçonné son mari d'avoir commis des viols.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info