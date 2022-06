Il fait entre 17 °C et 33 °C sur la France ce lundi 13 juin, mais les températures vont augmenter dans les prochains jours. Le soleil se couchant de plus en plus tard, jusqu'au 21 juin, il réchauffe plus longtemps l'atmosphère et les sols, qui n'ont que quelques heures de nuit pour se rafraîchir.

Selon Météo-France, on dépassera les 30 °C dans toute la moitié sud, principalement de la vallée de la Garonne à la Méditerranée. On atteindra probablement les 35 °C ou 36 °C à l'ombre. Pour la journée de jeudi, les fortes chaleurs resteront dans les régions du sud : on pourrait dépasser les 35 °C dans les régions du Sud-Ouest assez fréquemment ainsi que dans la basse vallée du Rhône.

Vendredi pourrait être la journée la plus chaude, même si on n'atteindra peut-être pas la canicule au nord de la Loire, bien que les températures se situeront entre 30 °C et 35 °C. En effet, pour atteindre le seuil de canicule, il faut 3 trois jours consécutifs avec 35 °C dans le nord et 36 °C dans le sud et au moins 18 °C à 20 °C pendant la nuit.

