publié le 15/07/2019 à 14:12

La commune de Taillan-Médoc, au nord de Bordeaux, a échappé au pire dimanche 14 juillet. Lors du spectacle pyrotechnique organisé par la mairie, un problème technique a légèrement blessé neuf personnes venues assister aux festivités.

"Un artifice a rencontré un problème technique et a touché des spectateurs", précise la mairie de la ville dans un communiqué sur Facebook. "La société chargée du spectacle prend l'entière responsabilité de cet incident. Toutes les mesures de sécurité ont été validées par la Préfecture et respectées par le Commune, ce qui a justement permis d'éviter un incident plus grave", ajoute-t-elle.

La version avancée par la mairie est largement contestée par certains spectateurs. On peut notamment lire dans les commentaires sous le communiqué de la ville : "Pour la première fois j'ai assisté au feu d'artifice au Taillan. Je ne me suis pas sentie en sécurité. J'ai reculé car je recevais des débris. Tirer un feu d'artifice sur cette place en pleine canicule me semble inapproprié".

"Nous étions à un mètre de la barrière. c'était un spectacle très sympa et convivial. Mais effectivement bien trop près du public. Nous avons reçu poudre, éclair de lumière et odeur de cramé", écrit un autre.

La mairie a mis en place un numéro pour répondre aux éventuelles demandes des spectateurs et riverains. Ils peuvent contacter le 05 56 35 50 60.