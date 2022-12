Françoise Chabé, le mystère du foulard bleu

À l'hiver 2005, Françoise Chabé, jeune femme mariée depuis trois ans, est retrouvée sans vie au domicile familial. Le décès est suspect. La face de la victime est cyanosée, l'œil comporte un gros hématome, le cou fermement est serré par un foulard. Les légistes concluent à une asphyxie, suite à un étranglement à l'aide de l'écharpe. Qui pouvait en vouloir à Françoise Chabé ?

Les autorités s'interrogent sur le comportement du mari de la victime, Ludovic, qui l'a découverte. Après deux mois d'enquête, il est placé en garde à vue. Pourtant, le couple que Françoise Chabé formait avec Ludovic est décrit comme harmonieux et amoureux. Le témoignage tardif d'une voisine de la rue Lucheux, six mois après la mise en examen, a renforcé la suspicion sur le mari. Cette femme a affirmé avoir vu Françoise vivante à sa fenêtre le jour du crime puis avoir vu arriver Ludovic en voiture 30 minutes plus tard. Il aurait donc eu tout le temps de tuer sa femme.

En mars 2006, le mari de la victime est remis en liberté après dix mois de détention, mais est toujours poursuivi. En juin 2013, Ludovic Chabé comparait devant la Cour d'assises de la Somme, à Amiens. Après une semaine de procès, le mari de Françoise est déclaré coupable et condamné à 12 ans de prison. Toutefois, il n'est resté que deux mois derrière les barreaux. Une fois libéré, il fait appel du verdict et le meurtre de l'épouse Chabé est redevenu soudainement une affaire non élucidée.

Il reste encore beaucoup de mystères Tony Poulain

"Il était dans une position insoutenable, révèle Maître Philippe Valent, l'avocat de Ludovic Chabé dans L'heure du Crime. "La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il est acquitté, et ce, par une démonstration matérielle et irréfutable de son innocence. Pourtant, vous avez encore des gens qui imaginent qu'on pourrait encore discuter. On ne peut plus en discuter et la décision est rendue. Néanmoins, cela fait, une difficulté en moins, car si c'est un crime, c'est un crime non élucidé", dit-il au micro de RTL.

Il poursuit : "Il y a des questions. Après l'acquittement de mon client, j'ai écrit deux fois de suite au parquet général d'Amiens, pour savoir s'il rouvrait l'enquête, leur demander s'il poursuivait l'instruction, est-ce que l'on cherchait une autre piste qui n'avait pas été recherchée. Aucune réponse à ce jour. Pas d'enquête réouverte, c'est effrayant".

Sept ans après ce verdict, le nom du meurtrier de Françoise Chabé reste inconnu. L'enquête n'a jamais pu rebondir et livrer une nouvelle piste. Aucun visage n'a pu à ce jour être mis sur l'homme qui a étranglé la jeune femme au foulard bleu. "De ce dossier, il reste plein de mystères. Il y a énormément de questions qui sont laissées en suspens. À titre personnel, j'en viens à douter que Françoise ait été tuée à l'endroit où on a retrouvé son corps", témoigne Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Me Philippe Valent, avocat de Ludovic Chabé

- Alexandra Bodereau, avocate de la famille de Françoise



- Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard





