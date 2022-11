L'INTÉGRALE - Claude Lastennet : un tueur en série et son double "maléfique"

Claude Lastennet, un jeune homme de 23 ans sans ambition, est devenu l'un des plus redoutables tueurs en série français. Ce dernier a tué cinq vieilles dames et une sixième laissée pour morte, en seulement quelques mois, au milieu des années 90, en banlieue parisienne. Il se levait le matin pour aller tuer quand d'autres se rendaient à leur travail, et dépouillait ses victimes avant de disparaître.

Si les cambriolages qu'il organisait étaient, au début, occasionnels, le jeune homme s'éprend vite de sa nouvelle occupation : le meurtre. Interviewé dans L'Heure du crime, Pierre-Olivier Sur, l'avocat de Claude Lastenet, raconte sa première rencontre avec son client : "Nous ne nous disons rien jusqu'à ce qu'après un silence, je lui dise ceci et j'en ai la mémoire exacte : Ce n'est pas toi qui a tué, c'est le diable", se rappelle-t-il au micro de RTL.

Il poursuit : "À partir de ce moment-là, il s'est mis à parler à la troisième personne. J'ai trouvé le ressort de cette double personnalité qui est celle que nous avons présentée aux jurés".

Un double maléfique

Sans la dénonciation d'un pensionnaire du foyer dans lequel il résidait, Claude Lastenet avait reconnu qu'il aurait continué à tuer. "J'ai ressenti un certain plaisir en la tuant, une forme de d'extase" indiquait le tueur aux policiers en 1994 après son arrestation.

"C'est quelque chose qui n'a rien avoir avec le désir de voler. C'est quelque chose de maléfique, de très sombre et il incarnait ça. Un dédoublement d'une personnalité dont l'une des deux parties étaient maléfiques. Il y a quelque chose, dans cette affaire, qui ne relève pas d'une pulsion soit sexuelle, soit l'envie de voler, mais quelque chose d'autre", confirme l'avocat au micro de RTL.

Claude Lastenet, qui est calmement passé aux aveux devant les policiers et la juge, ne laissait personne indifférent. Il évoquait ses meurtres avec distance, comme s'il était étranger à la série de crimes, et n'exprimait aucun sentiment particulier vis-à-vis de ses victimes. Après examen, les experts l'ont considéré comme perturbé, mais ce dernier n'était pas atteint de démence.

Un "vampire" hors norme

Si le jugement a pu être altéré lors de ses crimes, Claude Lastenet ne cessait de désigner un autre personnage, un être démoniaque qui lui ressemble. Certains de ses aveux ont glacé le sang des autorités, laissant une vision de vampire. L'intéressé a raconté avoir trempé son auriculaire dans le sang qui s'écoulait d'une oreille de ses victimes et y avoir goûté.

"À l'approche du procès, il n'acceptait pas de parler des faits sans utiliser la troisième personne du singulier. Était-ce lui ? Était-ce un autre ? ", témoigne l'avocat de l'accusé. Malgré ses anecdotes effrayantes, Claude Lastenet est désigné apte à comparaître devant une cour d'assises. Lors du procès, les familles ont douté de ses pulsions intérieures, des démons qu'il revendique. Le mobile de l'argent était la thèse la plus plausible aux yeux de celles-ci.

Ce n'est pas du cinéma Pierre Olivier-Sur

"Ce n'est pas du cinéma. Je vous assure que ce dossier, cette personnalité, ces faits horribles, épouvantables, mais qui sont tellement hors normes qu'ils s'inscrivent dans quelque chose d'autre que ce que la criminologie apprend d'habitude du profil qu'on appelle le criminel. C'est souvent la pulsion sexuelle, le besoin de se venger d'amour, de trahison, le besoin d'aller piquer pour aller chercher de l'argent. Là, c'était autre chose. J'en suis profondément convaincu", assure l'avocat Pierre-Olivier Sur.



Le condamné apparaît résigné lors du verdict. L'appel n'ayant pas eu lieu, Claude Lastenet prenait le chemin de la prison en 1997.

L'invité de "L'heure du crime"

- Me Pierre-Olivier Sur, avocat de Claude Lastennet.







