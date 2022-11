Affaire Wiktorska : un crime inspiré de la série "Columbo"

Lorsque le corps sans vie de Jean-Bernard Wiktorska est retrouvé, le certificat de décès conclut à une mort accidentelle par asphyxie mécanique. Le visage est cyanosé, les vaisseaux du cou sont compressés, et l'haltère de 50 kilos lui a écrasé le larynx ainsi que la carotide.

Quelques jours après le drame, Elisabeth Tourteau, une femme connue pour toxicomanie, téléphone à un policier des stups de Versailles pour raconter une étrange histoire. Selon elle, la victime, Jean-Bernard Wiktorska, a été volontairement tué par son épouse, Nadège Wiktorska, et son amant, Jean-Stéphane Saizelet.

L'épouse et son amant sont alors placés en garde à vue, mais nient les faits. Un crime presque parfait, dont le scénario n'était pas étranger. Selon l'enquête, la trame du crime était directement inspirée de la série à succès, Columbo. Jean-Stéphane Saizelet avait imaginé la mise en scène de l'accident sportif, après avoir vu à la télé l'épisode Exercice fatal du feuilleton américain. Un homme finit par tuer un autre à l'issue d'une bagarre puis maquille son geste en déposant sur la trachée de la victime un poids de fonte.

Interviewée dans L'Heure du Crime, Aurore Piana était à l'époque inspecteur chargée de l'enquête à la police judiciaire de Versailles. C'est elle qui avait fait le lien entre le meurtre de l'imprimeur et la série : "J'aime vraiment cette série. J'ai vraiment eu l'impression, quand j'ai vu l'épisode, que cette histoire m'était familière. Et j'ai fini par comprendre. À ce moment-là, nous étions en train de réfléchir sur les mobiles du meurtre, comment avait-il monté le scénario, comment avait-il pu avoir cette idée. Il a tout simplement reproduit la scène".

C'était un crime presque parfait Alain Le Pache, commandant et chef de groupe à la brigade criminelle de Versailles

Dans les affaires du suspect est retrouvée une étonnante liste comprenant des questions précises sur diverses façons de tuer quelqu'un, quelle dose pour une injection fatale de chlorure de potassium, une bagarre peut-elle provoquer une crise cardiaque ? Une préparation de longue haleine qui compromet la thèse de l'accident.

"On peut dire que c'est un crime presque parfait", affirme Alain Le Pache sur RTL. Et d'ajouter : "Les premiers intervenants ont été totalement bernés. Ces affaires comme celle-là sont relativement rares. C'est un procédé machiavélique, inspiré par cette série, qui aurait pu conduire à ce qu'elle ne soit jamais résolue".

Les policiers chargés de l'enquête ont découvert que Nadège Wiktorska devait toucher, en cas de décès, l'assurance vie de son mari. Une somme confortable de 530.000 francs. Héritage dont elle avait informé l'existence à son amant. Cette dernière était aussi la proie de violences conjugales envers son mari. Le véritable mobile du meurtre exact n'a jamais été élucidé.

L'invité de "L'heure du crime"

- Me Andréanne Sacaze, avocate des enfants Witkorska et actuelle bâtonnière d'Orléans.

- Alain Le Pache, commandant et chef de groupe à la brigade criminelle de Versailles.

- Aurore Piana, inspecteur de police à la Police Judiciaire de Versailles et aujourd'hui commissaire directrice zonale des CRS Sud-Est.





