Claude Lastennet : "Il est prêt à sortir", témoigne Pierre-Olivier Sur, l'avocat du tueur

L'INTÉGRALE - Claude Lastennet : un tueur en série et son double "maléfique"

En octobre 1997, Claude Lastennet prenait le chemin de la prison. Ce dernier avait semé la mort chez cinq vieilles femmes au milieu des années 90, en banlieue parisienne. Face aux autorités, le profil psychologique du tueur perturbait quant à ses explications à caractère fantasques. Comme s'il était étranger à la série de crimes, Claude Lastennet n'exprimait aucun sentiment particulier vis-à-vis de ses victimes et s'exprimait à la troisième personne pour raconter les faits.

Le tueur ne cessait de désigner un autre personnage, un être démoniaque qui lui ressemble, et selon lui, le seul coupable des meurtres. Interviewé dans L'Heure du crime, Pierre-Olivier Sur, l'avocat de Claude Lastennet, atteste un dédoublement de la personnalité chez son client.

"Un dédoublement d'une personnalité dont l'une des deux parties étaient maléfiques", confirme-t-il au micro de RTL. Après examen, les experts ont considéré Claude Lastennet comme perturbé, mais que ce dernier n'était pas atteint de démence.

Le Lastonnet qui a tué est mort Pierre-Olivier Sur

En 2012, Claude Lastennet est théoriquement libérable selon sa période de sûreté accordée en 1997. À cette date, celui n'avait formulé aucune demande pour sortir de prison. Dans L'Heure du crime, l'avocat atteste chez Claude Lastennet une troisième personnalité, apparue presque 30 ans après les faits :

"Il est prêt à sortir alors qu'il y a longtemps, il différait ce désir, explique-t-il au micro de RTL. "Tous les psys viennent dire qu'il n'y a plus de dangerosité chez lui. Il a vaincu ses démons et je le crois. Le Lastennet qui a tué est mort. Aujourd'hui, c'est un autre, un personnage qui est extrêmement fragile et qui a peur de lui-même comme de son ombre, mais voudrait sortir pour la première fois encadré par une escorte."

Désormais passible de sortir, la défense de Claude Lastennet assure qu'il s'est affranchi pour de bon du vampire démoniaque, jugé comme responsable des cinq féminicides.

