publié le 26/11/2019 à 17:15

Un couple français originaire de l'Ardèche, Mélina 41 ans et Alexandre 44 ans, a été tué par balles dimanche 24 novembre à Port-au-Prince en Haïti, un pays frappé par une immense pauvreté. Ils auraient été victimes d'un vol à main armée d'après les cousines d'Alexandre, Delphine et Laurence.

"On sait qu'ils ont été suivis de l'aéroport jusqu'à leur lieu d'hébergement par une mobylette avec des hommes armés. Devant l'hôtel on a tiré d'abord sur Mélina et mon cousin est sorti de la voiture pour la secourir et ils ont tiré dessus. C'est effroyable. Tous les deux partis rejoindre ces enfants là-bas, c'était leur rêve depuis toujours. Ils étaient tellement heureux. Et nous on est anéantis", confie Delphine au micro de RTL.

"C'était inimaginable. C'était leur rêve depuis 10 ans, c'était leur vie. La chambre était prête, tout était prêt", ajoute Laurence.

"Ils savaient que c'était dangereux mais on leur avait assuré qu'ils seraient en sécurité avec des gardes armés. On leur avait dit qu'il ne fallait pas qu'ils fassent d'autres trajets. Ils ont respecté toutes les consignes qu'on leur a donné en tout cas", assure Delphine.