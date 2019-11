Français tués à Haïti : "On est choqué, c’est triste", confie une voisine

publié le 26/11/2019 à 09:44

Un couple de Français a été tué en Haïti, dimanche 24 novembre. Ils venaient d'arriver dans le cadre d'une procédure d'adoption et sont tombés dans un guet-apens et ont été tués par balles dans ce pays rongé par la violence. Les habitants du village ardéchois, d'où ils sont originaires, sont sous le choc.

Cela faisait 3 ans qu'ils attendaient de pouvoir concrétiser ce rêve. Mariés depuis 12 ans, Mélina et Alexandre étaient très sportifs, passionnés de randonnées et VTT. Ils étaient partis à Port-au-Prince pour rencontrer les deux enfants. C'est la stupeur dans le village de Saint-Martin-d'Ardèche d'où ils étaient originaires : "On est choqué, c’est triste. On pense à la famille, confie Nora, une habitante du village, Ça se passe de mots, ce sont des gens qui vivaient ici, travaillaient ici."

"On se met à la place des parents, ça doit être terrible", a-t-elle ajouté. Le couple avait pourtant pris toutes ses précautions : un taxi recommandé par l'Agence française de l'adoption les avait accueillis à l'aéroport et amenés à leur hôtel. Ils ont sans doute été repérés et suivis par des hommes armés qui les ont abattus pour les voler.