Football : nouvelle audience pour Benjamin Mendy

Nouvelle bataille judiciaire en vue pour Benjamin Mendy. Ce mercredi, le joueur de Manchester City a de nouveau rendez-vous avec la justice pour audience préparatoire à son procès, qui débutera le 24 janvier 2022 et qui devrait durer entre deux et trois semaines. À l'issue de celle-ci, l'international Français devra décider s'il plaide coupable ou non-coupable.

Pour rappel, Benjamin Mendy est visé par six plaintes pour viols et une pour agression sexuelle pour des faits qui ont eu lieu entre octobre 2020 et août 2021 en Angleterre. Les deux dernières plaintes ont été notifiés au joueur en novembre dernier. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille est incarcéré à titre provisoire depuis la fin du mois d'août dans une prison à Altcourse, au nord de Liverpool.

Depuis le 28 août dernier, Benjamin Mendy a demandé à trois reprises sa libération sous caution, ce que la justice britannique a refusé à chaque fois. Selon RMC Sport, s'il vient à plaider coupable, le Citizen encourt entre cinq et dix ans de prison, selon l'application de la loi britannique. S'il plaide non-coupable, le latéral gauche pourra dire adieu à la remise de peine, mais peut espérer être acquitté au terme du procès.