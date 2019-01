publié le 04/01/2019 à 10:31

"Profondément choquant et incompréhensible". Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a réagi jeudi 3 janvier à l’affaire de Aïda, cette femme défenestrée et rendue paraplégique par son ancien compagnon et que la Commission d'indemnisation refuse d'indemniser en totalité. Selon cette dernière, la victime " a commis une faute civile en retournant à son domicile".



"Considérer qu’une femme est responsable, même partiellement, même administrativement des violences qu’elle subit va à l’encontre de tout le travail de conviction que nous menons dans le cadre de la grande cause du quinquennat pour l’égalité femmes hommes ; pour convaincre qu’une femme n’est jamais responsable des violences qu’elle subit !", a encore une fois réagi la secrétaire d'État, prête à intervenir personnellement sur le dossier, rapporte Le Maine Libre.

Cette décision va à l’encontre du travail de conviction que nous menons.

Non, une femme n’est jamais responsable des violences subies, même administrativement !

Nous recoupons les faits.

Je suis prête à intervenir personnellement dans ce dossier.

1/2https://t.co/dTyaV0J0Rn — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 3 janvier 2019

Marlène Schiappa prévoit enfin d'adresser un courrier officiel "à toutes les compagnies d’assurances et institutions concernées (...) pour rappeler qu’une femme n’est jamais responsable des violences dont elle est victime", a-t-elle écrit sur Twitter ce jeudi 3 janvier.