"Meurtres conjugaux" : pourquoi devrions-nous parler de "féminicides" ?

03/01/2019

"Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon". Cette phrase, il faudrait la "rayer de nos formules toutes faites", selon la journaliste Titiou Lecoq, qui signe un article sur les meurtres conjugaux après deux ans d'enquête pour Libération. "Ces femmes ne meurent pas sous les coups. Elles sont tuées. Parfois elles sont battues à mort, mais pas toujours", complète-t-elle dans ce contre-rendu glaçant de l'étendue du phénomène des féminicides en France.



Si Titiou Lecoq n'emploie pas le terme dans son article, elle en donne quand même en substances une définition, en se basant sur le point commun dans toutes ces histoires très différentes : "ce sont des hommes qui tuent des femmes parce qu’ils considèrent qu’elles doivent leur appartenir. Qu’elles n’ont pas le droit de partir, de tromper, de refuser, de crier, de reprocher, de faire la gueule, d’agir comme bon leur semble", écrit la journaliste avant d'ajouter : "Ils ne tuent jamais par amour. Ils ne tuent pas parce qu’ils aiment trop. Ils tuent pour posséder, et posséder ce n’est pas et ce ne sera jamais aimer".

"Ce sont des assassinats systémiques dont l'origine se trouve au cœur de notre société, dans l'éducation patriarcale qui est donnée aux hommes et qui les autorise à posséder femmes et enfants, à disposer de leurs vies", estime de son côté le collectif Féminicides par compagnons ou ex dont la page Facebook recense les féminicides en France, déclarés dans les médias publiés sur Internet.

Un féminicide est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme Diana Russell Partager la citation





Dans son livre entièrement dédié au féminicide (Feminicide, The Politics of Woman Killing), Diana Russell donne en 1992 une définition à ce terme inventé dans les années 70 par Carol Orlock et inscrit dans Le Robert en 2015 : le "meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme". Pour Diana Russell, nommer le "féminicide" permettrait de démontrer le caractère misogyne de certains meurtres de femmes et de filles.



Si Titiou Lecoq s'en tient aux crimes et tentatives de crimes commis en France, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) caractérise de son côté le féminicide selon quatre types : l'intime (commis par un partenaire ou ex), le non intime (qui peut être commis au hasard), le crime d'honneur (lorsqu'un membre de la famille tue une femme ou une fille pour avoir commis une transgression sexuelle ou comportementale), lié à une dot (par la famille de la future mariée si le poids de la dot est jugé trop important ou par sa belle famille si la dot n'a pas été suffisante).

Pour une reconnaissance des féminicides en France

En 2017, 109 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex, selon les données dévoilées par le ministère de l'Intérieur. "Tous les trois jours, en France, un homme parvient à tuer sa compagne ou ex-compagne", résume Titiou Lecoq dans son article. "Malgré les plaintes qu’elles ont déposées, malgré les dispositifs d’aide, malgré les précautions de l’entourage".



En France, les meurtres de femmes ne sont pas caractérisés dans notre Code pénal, à la différence de plusieurs pays d'Amérique latine (Pérou, Brésil ou Mexique) et d'Europe (Espagne, Italie). Les associations de défense des droits des femmes telles que Osez le féminisme militent pour cette reconnaissance.