Eure : une collision entre deux voitures fait trois morts

publié le 20/01/2020 à 15:01

Accident mortel ce lundi 20 janvier dans l'Eure. Vers 8 heures ce matin, "deux adultes et un mineur sont décédés dans une collision entre deux véhicules survenue sur la RN 13, à Caillouet-Orgeville", a indiqué à l'AFP la gendarmerie.

"Deux autres mineurs, de dix et treize ans, sont en urgence absolue. Ils ont été évacués vers les hôpitaux de Rouen et Caen", a détaillé la gendarmerie, précisant que "l'accident a impliqué une Peugeot 308 avec une adulte à l'intérieur et une Citroën C3 avec un adulte et trois enfants".

Deux hélicoptères de la sécurité civile, trois équipes du Smur et une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés tandis que la circulation a été coupée, selon les pompiers de l'Eure.

La gendarmerie précise également qu'une dizaine d'autres accidents matériels ou corporels se sont produits lundi matin dans le département où de nombreuses routes étaient recouvertes de verglas.