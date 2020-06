Étudiant immolé à Lyon : le jeune homme de 22 ans est sorti de l'hôpital

publié le 16/06/2020 à 20:00

En novembre dernier, Anas K., 22 ans, étudiant en sciences politiques, avait tenté de s'immoler par le feu sur son campus. Un geste désespéré pour dénoncer la précarité dans laquelle il vivait, comme beaucoup d'autres étudiants.

Il était très gravement atteint. Mais après sept mois de soins, des semaines de coma artificiel, le jeune homme a enfin pu sortir de l'hôpital. "Depuis son réveil, Anas a fait beaucoup de progrès et son état s'améliore chaque jour. Il a donc pu quitter l'hôpital pour aller en centre de rééducation", ont expliqué ses proches sur la page Facebook "Soutenons Anas et sa famille".

Le 30 avril, la sœur du jeune homme avait donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé, révélant qu'il était réveillé depuis plusieurs semaines.

"C'est avec une grande joie que je vous annonce qu'Anas est réveillé, depuis quelques semaines maintenant. Il était de moins en moins sédaté et était réveillé d’abord 1h par jour puis 2h etc jusqu’à être totalement réveillé. Il se trouve toujours en service de réanimation et il aura encore quelques opérations. Mais il se porte plutôt bien compte tenu des circonstances."