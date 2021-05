États-Unis : le rappeur Akon victime d'un car-jacking à une station essence

Crédit : Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Akon en 2018 à New York

publié le 26/05/2021 à 12:09

La police d'Atlanta est à la recherche d'un suspect qui a volé la voiture du rappeur Akon, dans la soirée du 25 mai à Atlanta. Comme le rapporte la chaîne américaine Fox5 Atlanta, Akon s'est fait car-jacker son Range Rover dans une station essence Buckhead, alors qu'il était en train de faire le plein.

Le vol s'est produit "peu après minuit" dans la soirée du 25 mai, précise les forces de police à Fox5 Atlanta. "Cela prend une seconde de monter dans un véhicule et de démarrer", assure le capitaine Graham de la police d'Atlanta. Le véhicule a ensuite été retrouvé en Géorgie à Forest Park, à environ 16 minutes en trajet du lieu du vol, grâce à l'application "Find My Iphone". Les forces de police ont aussi lancé un appel à témoin pour essayer d'avoir plus d'informations sur l'identité du suspect.

Ce vol a eu lieu au lendemain d'une décision de la conseillère municipale d'Atlanta, Natalyn Archibong, qui veut obliger les stations-service de la ville à être équipées de caméras de sécurité près des pompes à essence pour dissuader les voleurs d'automobiles. Akon n'a pas été blessé pendant le vol et n'a pas encore communiqué sur le sujet.