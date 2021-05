Olivia Rodrigo : de Disney Channel à "Sour", itinéraire d'une supernova pop

publié le 25/05/2021 à 14:32

Elle était encore un secret bien gardé, mais Olivia Rodrigo est en train de se transformer en supernova. Cette jeune chanteuse de 18 ans vient de sortir son premier album baptisé Sour affole les compteurs. Un succès qui pourrait peut-être faire d'elle la nouvelle Taylor Swift ou Lorde.

Si vous n'avez encore jamais entendu parler d'Olivia Rodrigo, voilà quelques éléments pour vous familiariser avec cette jeune femme qui ne manquera pas de devenir incontournable dans les prochains mois. Comme beaucoup de jeunes stars du cinéma ou de la chanson, Olivia Rodrigo a bénéficié d'un tremplin bien connu : Disney. Après quelques publicités et petits rôles, elle a commencé sa carrière dans la série Bizaardvark dans le rôle de Paige Olvera puis sur la plateforme Disney+ dans celui de Nini Salazar-Roberts dans la série High School Musical: The Musical: The Series, spin-off de la célèbre franchise qui a révélé Zac Efron ou Vanessa Hudgens dans les années 2000.

Des rôles pour lesquels sa performance est saluée mais c'est surtout sa plume et sa voix qui font mouche. Après quelques saisons, Olivia Rodrigo se tourne vers la musique et signe chez Interscope Records un label qui s'occupe de Lady Gaga, Blackpink, Billie Eilish, Selena Gomez, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Maroon 5 ou encore U2. Un premier single va propulser la jeune femme sur le devant de la scène : drivers license. Une ballade co-écrite avec le producteur Dan Nigro.

> Olivia Rodrigo - drivers license (Live From The BRIT Awards 2021)

Cette chanson qui puise dans les souvenirs d'adolescence de la chanteuse le jour où elle a obtenu son permis de conduire rencontre un succès immédiat et inédit. Comparée à Lorde pour le style et à Taylor Swift pour son texte personnel, Olivia Rodrigo séduit aussi par sa voix tantôt fragile et parfois puissante mais tout le temps parfaitement maîtrisée. La chanson devient rapidement la plus streamée en une journée de l'histoire de la plateforme Spotify accumulant pas moins de 17,5 millions d'écoutes en 24 heures. Les records se multiplient et la chanson, premier extrait de l'album SOUR alors en gestation, grimpe au sommet des Top 50 de dizaines de pays. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le clip a été vu plus de 210 millions de fois sur YouTube et la chanson écoutée plus de 760 millions de fois sur Spotify.

En avril 2021 suivent les titres deja vu et en mai good 4 you. L'album SOUR qui rassemble ces 3 singles et en compte 11 titres au total sort le 21 mai et la critique est dithyrambique. Olivia Rodrigo devient instantanément la nouvelle égérie de la Génération Z pour la presse spécialisée. Son succès a été démultiplié par les réseaux sociaux et en particulier TikTok où driver license est repris par des dizaines d'utilisateurs en larmes. Interviews, plateaux télé comme celui d'un Saturday Night Live.... Taylor Swift l'a aussi adoubée publiquement. Qui peut espérer meilleur démarrage pour une carrière musicale naissante ?