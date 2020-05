Essonne : un an ferme pour avoir attaqué un policier avec une hache

et AFP

publié le 14/05/2020 à 06:51

C'est une étrange manière de "fêter" le déconfinement. Un gardien d'école a été écroué ce mercredi 13 mai par le tribunal d'Evry pour avoir attaqué à la hachette, sans toutefois le blesser, un policier. Le membre des forces de l'ordre intervenait alors que son agresseur fêtait bruyamment la fin du confinement avec des amis aux Ulis, en Essonne.

Jugé en comparution immédiate par le tribunal d'Evry, le gardien du groupe scolaire des Ulis, âgé de 46 ans et jusque là connu de la justice pour un simple délit routier, a été condamné à un an de prison ferme assorti d'un mandat de dépôt pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans ITT", a-t-on appris de source judiciaire.

La patrouille avait été requise par un riverain de l'école qui s'était plaint dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai de tapage nocturne, selon une source policière. Le gardien, fortement alcoolisé, a tenté de frappé un adjoint de sécurité (ADS) avec une hachette et la lame est passée à quelques centimètres de sa tête. Quand l'homme avait tenté d'asséner un second coup, ses amis l'en ont empêché. Les renforts arrivés sur place ont interpellé les deux mis en cause qui ont reconnu les faits.