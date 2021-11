Éoliennes : 4 questions sur l'indemnisation des riverains

C'est une première. La cour d'appel de Toulouse a donné raison à un couple de Belges installés dans le Tarn qui se plaignaient de maux de tête et de fatigue. Les conséquences selon eux de la présence de deux éoliennes tout près de chez eux. Ils ont obtenu un dédommagement de 128.000 euros de la part des deux sociétés exploitantes du parc. Mais les éoliennes rendent-elles vraiment malades ?



Directement non. Il y a eu deux études scientifiques en France, une soixantaine à l'étranger. Mais aucune n'a établi un lien entre les infrasons, les bruits ou l'effet visuel des pales qui tournent et la santé des riverains. L'ANSES, l'Agence de Sécurité Sanitaire n'a rien trouvé.

D'ailleurs, 99% des gens qui habitent à côté de parcs éoliens vont bien. En revanche, et c'est le sens de cet arrêt de la cour d'appel de Toulouse, il peut y avoir un effet indirect sur certaines personnes. Un stress de vivre à côté des mâts, une angoisse qui peut entraîner des symptômes.

Est-ce un effet psychologique ?

La réponse est oui. La seconde étude en France a été réalisée par l'Académie de médecine. Elle parle alors du "syndrome des éoliennes", des troubles du sommeil, de la fatigue, de la tachycardie liés à l'angoisse.

Il y a des gens qui ne supportent pas de voir les éoliennes. Pour eux c'est moche, ça fait du bruit. Ce qui peut devenir une obsession. L'Académie parle aussi des réseaux sociaux qui répandent des rumeurs sans fondement scientifique sur les éoliennes et qui finissent par créer de l'angoisse. Et donc les symptômes qui vont avec.



Que répond la filière éolienne ?

La filière éolienne ne nie pas du tout le mal-être de ce couple du Tarn et le regrette. Elle fait toutefois remarquer que c'est extrêmement rare. Et qu'il existe ce que les chercheurs appellent l'effet nocebo, comme pour les ondes électromagnétiques.

Vous prenez deux groupes de personnes : un réellement exposé à des ondes, l'autre pas du tout, mais vous lui faites croire qu'il l'est. Il y aura autant de maux de tête dans les deux groupes, c'est donc un effet psychologique, mais qui est réel. Les gens ont vraiment mal à la tête.

Est-ce qu'il y a d'autres recours en justice pour ce genre de motifs sanitaires ?

Jusqu'à présent très peu. Les recours sont souvent faits plutôt pour des raisons écologiques, pour protéger les oiseaux, protéger un paysage. Les plaintes pour raisons sanitaires étaient très rares. Mais après cet arrêt de la cour d'appel de Toulouse, les opposants aux éoliennes pourraient s'emparer de ce motif. Ce genre de plaintes risque de se multiplier.