Quel avenir pour les éoliennes en France ?

publié le 06/06/2021 à 16:03

En quelques jours, les 8.000 éoliennes installées en France sont devenues un sujet d'empoignades. L'éolien est même devenu un thème de la campagne des régionales et sans doute prochainement un thème de la campagne présidentielle. La question des paysages, de la biodiversité, du bruit amène aujourd'hui à un débat sur l'efficacité écologique réelle et l'intérêt énergétique des éoliennes.

L'éolien a l'avantage, rappelons-le, d'être une énergie verte, qui ne rejette pas de CO2 et l'inconvénient d'être une énergie intermittente. Après l'annonce de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique de l'objectif d'augmenter de 45% l'énergie éolienne d'ici 3 ans, Stéphane Bern a publié une tribune dans laquelle il dénonce la destruction d'un patrimoine naturel et culturel.



"Les préfets m'ont écrit en me disant qu'ils subissent des pressions du ministère", explique l'animateur. "J'ai dénoncé ce dictat, c'est un dictat éolien parce que c'est un déni de démocratie. Localement, les ruraux n'en peuvent plus de voir les nuisances des éoliennes. Ça défigure les paysages, ça nuit à la biodiversité. C'est une négation de l'écologie", dénonce-t-il.