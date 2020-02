Les dérives sectaires de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès

publié le 17/02/2020 à 21:01

Après l’arrestation du vrai-faux Xavier Dupont de Ligonnès, Guy Joao, en octobre 2019, la justice s’intéresse cette fois à des membres de la famille de l’auteur présumé du quintuple meurtre de Nantes. La mère et l’une des sœurs de l’homme le plus recherché de France sont en effet mises en cause dans une enquête pour "abus de faiblesse" sur fond de possibles dérives sectaires.

Les enfants d’un couple de personnes âgées vivant dans l'est de la France auraient affirmé que leurs parents seraient depuis "vingt ans" sous l'influence d’un groupe de prière mystique, connue sous le nom du « Jardin » ou encore du « groupe de Philadelphie ».

Une enquête préliminaire contre X a été confiée à la fin de l’année 2019 à l’office central de répression des violences aux personnes (OCRVP), ainsi qu’à la direction régionale de la Police Judiciaire de Versailles.

La mère et la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Geneviève et Christine démentent formellement toute dérive sectaire, et même l’existence d’un groupe de prière qui délivrerait à ses adeptes des messages apocalyptiques.

Nos invités

Maitre Stéphane Goldenstein, du barreau de Paris, avocat de Geneviève et Christine de Ligonnès, respectivement la mère et l’une des sœurs de XDDL.

Anne Sophie Martin, journaliste, auteur du livre « Le disparu » paru aux éditions Ring en 2016.

Marie Drihlon, membre du bureau de l’Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu, victimes de sectes.

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.