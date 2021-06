Drogue : la justice confrontée à des trafiquants de plus en plus jeunes

La justice confrontée à des dealers de plus en plus jeunes

Une semaine après qu’une adolescente de 13 ans a été arrêtée par la police en train de vendre de la résine de cannabis, Laurence Lanata, directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var, s’est inquiétée de la croissance constante de la délinquance chez des mineurs de plus en plus jeunes, souvent influencés par des adolescents plus âgés : "Nous sommes confrontés à des jeunes délinquants de 11 ans...", a-t-elle déploré.

"Il n’y a pas que la jeunesse des quartiers qui est concernée, poursuit-elle, toutes les familles varoises ou toulonnaises peuvent être confrontées à la question des addictions". En outre Laurence Lanata a valorisé le travail de la cellule de la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2015 pour lutter contre ce fléau : "Nous travaillons en permanence avec les parquets pour notamment mettre en place des stages de sensibilisation aux produits stupéfiants... Il y a environ 250 mesures par an", a-t-elle insisté.

Malgré les résultats demeure un problème de taille auquel sont confrontés les éducateurs : "L’appât du gain est encore difficile à combattre, a-t-elle regretté, quand les jeunes refusent de revenir participer au réseau, ils sont violentés et menacés. C’est de la traite humaine", a-t-elle ajouté.