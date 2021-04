Quartiers sensibles : entre policiers et jeunes, un rapport ambivalent

publié le 26/04/2021 à 11:16

On embarque ce lundi matin à bord des fourgons d'une Brigade Spécialisée de Terrain (BST). Des policiers qui passent tout leur temps dans des quartiers dits "sensibles". Ils luttent contre le trafic de stupéfiants et les rixes entre bandes. Un terrain complexe, régulièrement théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et de jeunes habitants.

Les rapports sont ambivalents entre la brigade de Corbeil-Essonnes et la population du quartier des Tarterêts, un des premiers quartiers de reconquête républicaine. Un vrai dialogue semble bien difficile mais on l'a entendu, ces policiers retrouvent toujours les mêmes garçons en face d'eux et étrangement, cette situation crée quand même une forme de proximité.

Deux équipes se suivent en permanence pour intervenir lorsqu'un véhicule est "pris à partie". Les policiers scrutent les jeunes qui se trouvent au pied des tours. "À force de les contrôler, c'est lassant. On les voit plus que certains membres de notre famille. Certains sont contrôlés tous les jours", notamment les dealers, déplore un agent.

Les voitures sont siglées, les agents en uniforme, équipés de gilets tactiques, de grenades lacrymogènes et de matraques : la BST est très visible et c'est l'un de ses objectifs. "L'occupation de la voix publique, être présent tout le temps... Ça dissuade les jeunes. Il n'y a pas de zone où l'on ne va pas", assure un policier. Mais "le dialogue est rompu depuis longtemps et je n'ai pas beaucoup d'espoir", déplore de son côté le major.