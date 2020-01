et AFP

publié le 28/01/2020 à 01:00

Trois suspects ont été placés en garde à vue à la suite de la saisie de plus de 700 kilos de cocaïne près de Bordeaux le week-end dernier.

Cette cargaison de cocaïne a été découverte par la police judiciaire dans un chargement de bois qui avait été livré à une entreprise à Montussan, dans la grande banlieue nord-est de Bordeaux, selon des sources proches de l'enquête, confirmant une information d'un journaliste du Point.



Trois personnes de nationalité française, âgées d'une trentaine d'années et connues de la justice pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants, a priori des "logisticiens" mandatés pour récupérer la drogue, ont donc été arrêtées et placées en garde à vue.

À l'occasion de cette saisie, les policiers ont également mis la main sur deux fusils d'assaut et trois armes de poing, des gilets pare-balles, des gyrophares et plusieurs dizaines de milliers d'euros.